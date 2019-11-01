В Минздраве заявили об угрозе распространения дифтерии в Украине

Основная причина увеличения количества случаев заболевания на дифтерию связана с недостаточным охватом вакцинации. Об этом заявил генеральный директор центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что из-за низкого уровня вакцинации от дифтерии существует угроза распространения болезни.

"Основная проблема увеличения количества случаев заболевания связана с недостаточным охватом вакцинации. С 2010 по 2015 год уровень вакцинации среди детей не превышал 70%, а в 2015 он составлял 26%. Среди взрослых ревакцинацию до 2015 года не проводили. Мы фактически начали ревакцинацию взрослых с 2017 года. В связи с этим угроза относительно распространения дифтерии возможна. В связи с этим Минздрав и центр общественного здоровья предпринимает ряд мер", - сказал он.

Напомним, в 2019 году в Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из них зарегистрировано в течение октября. Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

РБК-Украина сообщало,что первыми в Украине были зафиксированы несколько случаев заболевания дифтерией в Ужгороде. Позже стало известно, что в Ужгороде сделали прививки более 10,5 тыс. человек от дифтерии.