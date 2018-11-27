У МОЗ заявили про рейдерське захоплення медуніверситету в Одесі

Фото: Одеський медуніверситет (facebook com/OdMedU)

Рейдерським захопленням вважають незаконне призначення в. о. ректора Юрія Сухіна

Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) України 21 листопада 2018 року стало відомо про внесення запису до Єдиного державного реєстру (ЄДР) про виконання обов’язків ректора Одеського Національного медичного університету Юрієм Сухіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МОЗ.

Як зазначається, згідно українського законодавства, внесення змін до відомостей ЄДР в частині керівника державного підприємства, установи та організації передбачає подання копії розпорядчого акту органу управління про призначення або покладення обов’язків керівника.

Проте у МОЗ наголошують, що не видавали наказу про покладення обов’язків ректора Одеського національного медичного університету на Сухіна. Крім того, раніше у відповідь на скаргу МОЗ Міністерство юстиції України вже скасувало рішення про реєстрацію в ЄДР керівником Одеського медуніверситету Сухіна.

"МОЗ України вважає внесення запису до ЄДР про Сухіна Ю.В. рейдерським захопленням Одеського національного медичного університету та просить утриматись від опрацювання документів за його підписом. Також повідомляємо, що у зв’язку із ситуацією, що склалася, МОЗ України звернеться до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України вдруге звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. Богомольця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України підтримав посилення низки ініціатив, які спрямовані на попередження рейдерства.