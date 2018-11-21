ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Кабмин поддержал ужесточение антирейдерских инициатив

Новости » Политика    21.11.2018 - 14:09
Кабмин поддержал ужесточение антирейдерских инициатив
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин запретил создавать филиалы коммунальных предприятий в других регионах

Кабинет министров Украины поддержал ужесточение ряда инициатив, которые направлены на предотвращение рейдерства. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство внесло ряд изменений, которые ликвидируют возможность создавать филиалы коммунальных предприятий в других регионах. Также на заседании принято решение о том, что регистраторы, претендующие на доступ к профессии, должны сдавать соответствующий квалификационный экзамен.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада планирует внести изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. В частности, предлагается установить, что владелец недвижимости может требовать нотариальное удостоверение договора, предметом которого является недвижимое имущество или его часть, а также отменить такое требование (кроме случаев, когда в соответствии с требованиями закона такая сделка подлежит нотариальному удостоверению).

При этом такое требование об обязательности нотариального удостоверения договора подлежит государственной регистрации в качестве обременения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и может быть отменено по заявлению владельца недвижимого имущества.

Госрегистраторов обязали подтверждать владение украинским языком
Новости Украины Кабинет Министров УкраинырейдерствоМинистерство юстиции Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь