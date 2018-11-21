Кабмин поддержал ужесточение антирейдерских инициатив

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин запретил создавать филиалы коммунальных предприятий в других регионах

Кабинет министров Украины поддержал ужесточение ряда инициатив, которые направлены на предотвращение рейдерства. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство внесло ряд изменений, которые ликвидируют возможность создавать филиалы коммунальных предприятий в других регионах. Также на заседании принято решение о том, что регистраторы, претендующие на доступ к профессии, должны сдавать соответствующий квалификационный экзамен.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада планирует внести изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. В частности, предлагается установить, что владелец недвижимости может требовать нотариальное удостоверение договора, предметом которого является недвижимое имущество или его часть, а также отменить такое требование (кроме случаев, когда в соответствии с требованиями закона такая сделка подлежит нотариальному удостоверению).

При этом такое требование об обязательности нотариального удостоверения договора подлежит государственной регистрации в качестве обременения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и может быть отменено по заявлению владельца недвижимого имущества.