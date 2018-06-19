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Интервью

В Минздраве заявили об отмене ежегодных медосмотров госслужащих

НовостиОбщество    19.06.2018 - 12:50
Фото: Ульяна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Ульяна Супрун (kmu.gov.ua)

С 2003 года все госслужащие должны были проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях

Министерство здравоохранения Украины отправило на подписание проект приказа, который отменяет ежегодные профилактические медосмотры государственных служащих. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Так, Супрун отметила, что при условии согласования документа с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы и Государственным управлением делами, "мы избавимся от еще одного бюрократического барьера".

"Государственные служащие смогут свободно, как и все другие, консультироваться о состоянии здоровья у своего семейного врача и проходить нужны обследования", - написала она.

Супрун также напомнила, что с 2003 года все госслужащие должны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их учреждение. Под этот приказ попадают специалисты Администрации президента, Секретариата ВРУ, аппарата Кабмина, министерств и других центральных органов исполнительной власти, работники местных государственных администраций.

"Больной ты или здоровый - если работаешь на госслужбе - вынужден раз в год проходить всех врачей без разбора, без права выбора медучреждения и возможности отказаться.Во-первых, специфика работы госслужащего не требует регулярного осмотра здоровых людей всеми возможными врачами. Во-вторых, этот метод профилактики в принципе не признается в развитых странах, где за состоянием здоровья следит семейный врач, а профилактические медосмотры проводятся по группам риска", - отметила и.о. министра, и добавила, что регулярные осмотры госслужащих в Украине в основном превратились на обход всех врачей с бумажкой, чтобы получить отметку "для галочки", а не действительно качественное обследование.

"Предлагаем отменять эту процедуру. Госслужащие, как и вся страна, должны включаться в изменения - сами выбирать своего семейного врача, регулярно и безвозмездно его посещать, общаться и получать рекомендации в отношении необходимых для здоровья и профилактики действий. По всей стране мы видим положительные примеры, когда госслужащие публично подписывают декларации с врачами и поощряют других",- считает Супрун.

 

Відправили на підписання проект наказу, який скасовує щорічні профілактичні медогляди в держслужбовців. За умови...

Опубліковано Уляна Супрун 19 червня 2018 р.

Напомним, ранее Ульяна Супрун сообщала, что украинским врачам лицензию на деятельность будет выдавать специальный лицензионный совет при Министерстве здравоохранения.

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, госслужащие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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