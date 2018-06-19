В МОЗ заявили про скасування щорічних медоглядів держслужбовців

З 2003 року всі держслужбовці мали проходити щорічні медогляди у медзакладах

Міністерство охорони здоров'я відправило на підписання проект наказу, який скасовує щорічні профілактичні медогляди в держслужбовців. Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Так, Супрун відзначила, що за умови узгодження документу з Національним агентством України з питань державної служби та Державним управлінням справами, "ми позбавимося ще одного бюрократичного бар'єру".

"Державні службовці зможуть вільно, як і всі інші, консультуватися щодо стану здоров’я у свого сімейного лікаря та проходити справді потрібні обстеження", - написала вона.

Супрун також нагадала, що з 2003 року всі держслужбовці мали проходити щорічні медогляди у медзакладах, до яких приписана їхня установа. Під цей наказ підпадають спеціалісти Адміністрації президента, Секретаріату ВРУ, апарату Кабміну, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, працівники місцевих державних адміністрацій.

"Хворий ти або здоровий - якщо працюєш на держслужбі - змушений раз на рік проходити всіх лікарів без розбору, без права вибору медзакладу та можливості відмовитися.По-перше, специфіка роботи держслужбовця не потребує регулярного огляду здорових людей всіма можливими лікарями. По-друге, цей метод профілактики в принципі не визнається у розвинених країнах, де за станом здоров’я слідкує сімейний лікар, а профілактичні медогляди проводяться по групах ризику", - відзначила в. о. міністра, і додала, що регулярні огляди держслужбовців в Україні здебільшого перетворилися на обхід всіх лікарів з папірцем, аби отримати відмітку "для галочки", а не дійсно якісне обстеження.

"Пропонуємо скасовувати цю процедуру. Держслужбовці, як і вся країна, мають включатися у зміни - самі обирати свого сімейного лікаря, регулярно та безоплатно його відвідувати, спілкуватися та отримувати рекомендації щодо необхідних для здоров’я і профілактики дій. По всій країні ми бачимо позитивні приклади, коли держслужбовці публічно підписують декларації з лікарями та заохочують інших",- вважає Супрун.

Відправили на підписання проект наказу, який скасовує щорічні профілактичні медогляди в держслужбовців. За умови... Опубліковано Уляна Супрун 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун повідомляла, що українським лікарям ліцензію на діяльність видаватиме спеціальна ліцензійна рада при Міністерстві охорони здоров'я.