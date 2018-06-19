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В МОЗ заявили про скасування щорічних медоглядів держслужбовців

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 12:50
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

З 2003 року всі держслужбовці мали проходити щорічні медогляди у медзакладах

Міністерство охорони здоров'я відправило на підписання проект наказу, який скасовує щорічні профілактичні медогляди в держслужбовців. Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Так, Супрун відзначила, що за умови узгодження документу з Національним агентством України з питань державної служби та Державним управлінням справами, "ми позбавимося ще одного бюрократичного бар'єру".

"Державні службовці зможуть вільно, як і всі інші, консультуватися щодо стану здоров’я у свого сімейного лікаря та проходити справді потрібні обстеження", - написала вона.

Супрун також нагадала, що з 2003 року всі держслужбовці мали проходити щорічні медогляди у медзакладах, до яких приписана їхня установа. Під цей наказ підпадають спеціалісти Адміністрації президента, Секретаріату ВРУ, апарату Кабміну, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, працівники місцевих державних адміністрацій.

"Хворий ти або здоровий - якщо працюєш на держслужбі - змушений раз на рік проходити всіх лікарів без розбору, без права вибору медзакладу та можливості відмовитися.По-перше, специфіка роботи держслужбовця не потребує регулярного огляду здорових людей всіма можливими лікарями. По-друге, цей метод профілактики в принципі не визнається у розвинених країнах, де за станом здоров’я слідкує сімейний лікар, а профілактичні медогляди проводяться по групах ризику", - відзначила в. о. міністра, і додала, що регулярні огляди держслужбовців в Україні здебільшого перетворилися на обхід всіх лікарів з папірцем, аби отримати відмітку "для галочки", а не дійсно якісне обстеження.

"Пропонуємо скасовувати цю процедуру. Держслужбовці, як і вся країна, мають включатися у зміни - самі обирати свого сімейного лікаря, регулярно та безоплатно його відвідувати, спілкуватися та отримувати рекомендації щодо необхідних для здоров’я і профілактики дій. По всій країні ми бачимо позитивні приклади, коли держслужбовці публічно підписують декларації з лікарями та заохочують інших",- вважає Супрун.

 

Відправили на підписання проект наказу, який скасовує щорічні профілактичні медогляди в держслужбовців. За умови...

Опубліковано Уляна Супрун 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун повідомляла, що українським лікарям ліцензію на діяльність видаватиме спеціальна ліцензійна рада при Міністерстві охорони здоров'я.

Як МОЗ буде стимулювати українців надавати першу медичну допомогу МОЗ у рамках покращення екстреної меддопомоги вводитиме нові види професій
Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, госслужащие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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