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Сумма инфраструктурных убытков Украины с начала войны превысила 100 млрд долларов, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 14:49
Сумма инфраструктурных убытков Украины с начала войны превысила 100 млрд долларов, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сумма инфраструктурных убытков достигла 104 млрд долларов. В результате обстрелов российской армии разрушено или повреждено не менее 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на британско-украинском инфраструктурном саммите.

Шмыгаль отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

По его словам, в следующем месяце правительство представит План восстановления Украины - United24, и уже сегодня приглашает страны присоединиться к его реализации.

"Мы делаем ставку на региональный подход, который предусматривает опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заниматься восстановлением Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирщину. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области", - отметил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, Украина уже начала работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, работы по восстановлению дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.

Напомним, по оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны в начале мая превысили 92 млрд долларов.

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