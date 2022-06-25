У МОЗ задумалися про будівництво модульних лікарень

В Україні можуть з'явитися медичні заклади модульного типу. Їх хочуть збудувати на деокупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Зазначається, що заступник очільника МОЗ Богдан Боруховський оглянув будівництво схожих лікарень у Польщі. За його словами, такі медзаклади не поступаються традиційному будівництву, проте значно скорочують терміни створення.

Він пояснив, що мова йде не про найпростіші "вагончики", а про повноцінні лікарні, які мають все необхідне. Модульні технології дозволяють за рік збудувати лікарню на понад 300 ліжок.

"Ми розуміємо, наскільки важливо відновити доступ населення до медичної допомоги в найкоротші терміни. Тому в деокупованих регіонах розглядаємо, зокрема можливість будівництва сучасних модульних лікарень, які наразі функціонують у Європі", - пояснив Боруховський.