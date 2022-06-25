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У МОЗ задумалися про будівництво модульних лікарень

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Україна, Субота 25 червня 2022 13:33
У МОЗ задумалися про будівництво модульних лікарень Фото: МОЗ хочу збудувати модульні лікарні на деокупованих територіях (moz.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні можуть з'явитися медичні заклади модульного типу. Їх хочуть збудувати на деокупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що заступник очільника МОЗ Богдан Боруховський оглянув будівництво схожих лікарень у Польщі. За його словами, такі медзаклади не поступаються традиційному будівництву, проте значно скорочують терміни створення.

Він пояснив, що мова йде не про найпростіші "вагончики", а про повноцінні лікарні, які мають все необхідне. Модульні технології дозволяють за рік збудувати лікарню на понад 300 ліжок.

"Ми розуміємо, наскільки важливо відновити доступ населення до медичної допомоги в найкоротші терміни. Тому в деокупованих регіонах розглядаємо, зокрема можливість будівництва сучасних модульних лікарень, які наразі функціонують у Європі", - пояснив Боруховський.

Нагадаємо, у Кабміні повідомили, що сума інфраструктурних збитків сягнула 104 млрд доларів.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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