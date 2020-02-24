В Минздраве восстановят систему реагирования на эпидемиологические угрозы

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Новая служба будет обеспечивать санэпиднадзор и реагировать на эпидемиологические угрозы в Украине

Министерство здравоохранения восстановит систему готовности для реагирования на эпидемиологические угрозы. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, речь идет о санитарно-эпидемиологическом контроле. Ляшко уточнил, что указанный орган будет обеспечивать санитарно эпидемиологический надзор и готовность к реагированию на эпидемиологические угрозы.

"Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования, в том числе, на эпидемиологические угрозы и на опасности, связанные с токсикологическим характером. Это будет комплексный подход", - сказал замглавы Минздрава.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны предложил Кабинету министров восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Как известно, Государственную санэпидслужбу ликвидировали весной 2017 года.

Также РБК-Украина сообщало, что во Всемирной организации здравоохранения не считают вспышку коронавируса в мире пандемией, однако такой, которая имеет необходимый потенциал для этого.