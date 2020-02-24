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У МОЗ відновлять систему реагування на епідеміологічні загрози

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 18:55
У МОЗ відновлять систему реагування на епідеміологічні загрози
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Нова служба буде забезпечувати санепіднагляд та реагувати на епідеміологічні загрози в Україні

Міністерство охорони здоров'я відновить систему готовності для реагування на епідеміологічні загрози. Про це під час брифінгу заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мова йде про санітарно-епідеміологічний контроль. Ляшко уточнив, що зазначений орган буде забезпечувати санітарно-епідеміологічний нагляд та готовність до реагування на епідеміологічні загрози.

"Ми збираємося відновлювати не санітарно-епідеміологічну службу, ми збираємося відновлювати систему готовності для реагування, у тому числі, на епідеміологічні загрози та небезпеки, пов'язані з токсикологічним характером. Це буде комплексний підхід", - сказав заступник глави МОЗ.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони запропонувала Кабінету міністрів відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні. Як відомо, Державну санепідслужбу ліквідували навесні 2017 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Всесвітній організації охорони здоров'я не вважають спалах коронавірусу в світі пандемією, проте такою, що має необхідний потенціал для цього.

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