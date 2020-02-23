ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СНБО предлагает Кабмину восстановить санэпидемслужбу в Украине

Новости » Политика     23.02.2020 - 23:18
СНБО предлагает Кабмину восстановить санэпидемслужбу в Украине
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Соответствующее обращение уже направлено

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил Кабинету министров восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "ТСН.Тиждень".

По его словам, функциями санэпидемслужбы должна быть не "проверка столовых, кафе или ресторанов", а "борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране".

"Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров (с просьбой, - ред.) не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе", - сказал Данилов.

Как известно, Государственную санитарно-эпидемиологическую службу ликвидировали весной 2017 года.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против бывшего и. о. председателя Государственной санитарной эпидемиологической службы Украины Святослава Протаса.

РБК-Украина писало, что Минздрав назвал раскрытие коррупционных схем санэпидемслужбы логическим завершением ее деятельности и карьеры санитарного врача как профессии.

О состоянии эвакуированных из Китая украинцев будут информировать каждый день, - СНБО Данилов рассказал, кто подстрекал толпу в Новых Санжарах
Новости Украины СНБО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь