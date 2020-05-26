В Минздраве уточнили, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19

Национальная служба здоровья Украины при Министерстве здравоохранения уточнила перечень бесплатных услуг для лиц, больных коронавирусом. В частности, пациенты получают бесплатное тестирование методом ПЦР мобильной бригадой.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что НСЗУ выплатила 162 944 463 грн за предоставление помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.

Так, ведомство платит учреждению здравоохранения за каждое проведенное тестирование методом ПЦР. Это означает, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатная. Ни средства индивидуальной защиты медработника, ни бензин для машины пациент не оплачивает из собственного кармана.

По поводу экстренной помощи, то бригада ЭМП должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, предоставляет рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады. Отмечается, что Нацслужба здоровья платит экстренке за каждый выезд к пациентам как с установленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением на коронавирусную болезнь.

По поводу бесплатных услуг в стационаре, то пациент получает следующие основные услуги:

тестирование на SARS-Co-V-2,

лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови),

медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами,

кислородную поддержку,

интенсивную терапию и подключения к ИВЛ и ЭКМО при необходимости,

обезболивание и медикаментозную терапию,

консультации врачей других специальностей и тому подобное.

Указано, что это покрывает тариф соответствующего пакета медицинских услуг. А значит, пациенту не нужно платить за то, за что платит государство.

"Всего за стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией средства получили 6 учреждений, входящих в перечень определенных больниц для госпитализации пациентов с COVID-19 (более 25,6 млн грн) и 31 заведение, не входящее в перечень больниц, определенных для госпитализации, и получают выплаты только в апреле (10,8 млн грн)", - информируют в Минздраве.

Кроме того, за медицинскую помощь, которая предоставляется мобильными бригадами, средства получили 68 учреждений на сумму более 2,4 млн грн. Также все 25 центров экстренной медицинской помощи получили почти 124 млн грн.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Максим Степанов анонсировал введение новой системы финансирования больниц.