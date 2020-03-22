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В Минздраве уточнили информацию о выздоровевших от коронавируса

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 16:20
В Минздраве уточнили информацию о выздоровевших от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У 8 человек было только подозрение на коронавирус

У 8 человек, которых ранее занесли в список выздоровевших от коронавируса, болезнь не была диагностирована с самого начала. Об этом заявили в Telegram-канале Министерства охраны здоровья України.

По данным Минздрава, у 8 людей, которых сначала назвали выздоровевшими, было лишь подозрение на коронавирус. Два теста на коронавирус не подтвердили заражение.

"Для получения окончательного результата им были сделаны 2 повторные тесты на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружена коронавирусная инфекция", - заявили в Минздраве.

Отмечается, что по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 47 случаев коронавируса, из них 1 - выздоровел, 3 - летальные, 43 - проходят лечение.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что в Черновицкой области от коронавируса излечились еще 8 человек. В целом в Черновицкой области уже зафиксированы 25 случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в группе риска находятся люди пожилого возраста с наличием хронических заболеваний. Наибольшую летальность от коронавируса фиксируют среди людей в возрасте 60 лет.

Кроме того, в правительстве опубликовали инструкцию для украинцев, которые возвращаются домой из-за границы. После возвращения гражданам следует строго придерживаться режима самоизоляции.

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