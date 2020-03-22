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У МОЗ уточнили інформацію про видужалих від коронавірусу

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 16:20
У МОЗ уточнили інформацію про видужалих від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У 8 людей була лише підозра на коронавірус

У 8 осіб, яких раніше занесли до списку тих, хто видужав від коронавірусу, хворобу не було діагностовано від самого початку. Про це заявили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, у 8 людей, яких спочатку назвали тими, хто видужав, була лише підозра на коронавірус. Два тести на коронавірус не підтвердили зараження.

"Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - заявили в МОЗ.

Зазначається, що станом на 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу, з них 1 - одужав, 3 - летальні, 43 - проходять лікування.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я повідомили, що у Чернівецькій області від коронавірусу вилікувалися ще 8 людей. Загалом у Чернівецькій області вже зафіксовано 25 випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у групі ризику знаходяться люди похилого віку з наявністю хронічних захворювань. Найбільшу летальність від коронавірусу фіксують серед людей у віці 60 років.

Крім того, в уряді опублікували інструкцію для українців, які повертаються додому з-за кордону. Після повернення громадянам варто строго дотримуватися режиму самоізоляції.

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