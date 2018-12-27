В Минздраве объяснили, как будут обслуживать украинцев без деклараций с врачами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обслуживание будет, как и раньше, бесплатным

С 1 января обслуживание пациентов, которые не подписали декларации с врачами, будет, как и раньше, бесплатным. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, передает РБК-Украина.

Он отметил, что порядок оказания первичной помощи не изменится.

"Никакие слухи о платных услугах не имеют под собой никаких оснований. Порядок предоставления первичной помощи не меняется. 1 января будет так же, как и 31 декабря 2018 года", - рассказал он.

В то же время Ковтонюк посоветовал украинцам поскорее выбрать своего врача, ведь это в будущем предоставит доступ к некоторым дополнительным программ Минздрава.

"Те, кто еще своего врача не выбрал, то я советую это сделать как можно быстрее. Со временем будут появлятся дополнительные услуги, которые будут невозможны без семейного врача, в частности рецепты на лекарственные средства по программе "доступные лекарства", - резюмировал Ковтонюк.

Напомним, правом выбора своего врача в Украине воспользовались 23 миллиона граждан.

Отметим, с 1 июля в Украине стартовала медицинская реформа. Согласно нововведениям, медучреждения первичного звена будут финансироваться в зависимости от того, сколько пациентов решили у них лечиться. Кампания по подписи деклараций с врачами стартовала в Украине с 1 апреля.