В Минздраве сообщили, когда развернут дополнительные 2 тысячи пунктов прививок в Украине

Он отметил, что в рамках второго этапа вакцинации в Украине планируют охватить максимальное количество населения.

"Развертывание второго этапа возможно параллельно с первым. Именно для этого мы и разработали кампанию по вакцинации на двух платформах - когда вакцинируют и мобильные бригады, и функционируют стационарные пункты прививок", - заявил Степанов.

Дополнительные пункты прививок будут разворачиваться после того, как в страну поступят новые партии вакцины. Это ожидается 29-30 марта.

"Всего в рамках второго этапа вакцинации мы планируем развернуть более 2500 пунктов прививок. Они будут разворачиваться после того, как будут поступать новые партии вакцин", - добавил Степанов.