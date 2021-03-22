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У МОЗ повідомили, коли розгорнуть додаткові 2 тисячі пунктів щеплень в Україні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні з 22 березня до організації вакцинацій від коронавірусу додалися 565 стаціонарних пунктів щеплень. В кінці місяця до цього числа планують додати ще 2 тисяч пунктів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що в рамках другого етапу вакцинації в Україні планують охопити максимальну кількість населення.

"Розгортання другого етапу можливо паралельно з першим. Саме для цього ми і розробили кампанію з вакцинації на двох платформах - коли вакцинують і мобільні бригади, і функціонують стаціонарні пункти щеплень", - заявив Степанов.

Додаткові пункти щеплень будуть розгортатися після того, як в країну надійдуть нові партії вакцини. Це очікується 29-30 березня.

"Всього в рамках другого етапу вакцинації ми плануємо розгорнути понад 2500 пунктів щеплень. Вони будуть розгортатися після того, як будуть надходити нові партії вакцин", - додав Степанов.

Нагадаємо, вчора в Україні прищепили менше ніж 3 тисячі осіб. Всього в країні з початку кампанії вакцинації зробили понад 111 тисяч щеплень.

Раніше Степанов анонсував прискорення темпів вакцинації від COVID в Україні

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Новини України вакцинаціяМаксим Степановвакцина від коронавірусу
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