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В Минздраве сказали, будут ли пересматривать условия карантина в Украине

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 09:12
В Минздраве сказали, будут ли пересматривать условия карантина в Украине Фото: в Украине не планируют пересматривать условия карантина в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Дополнительные ограничения внутри Украины Кабмин пока не планирует вводить. Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса.

Об этом сказал в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Игорь Кузин, говорится в материале "Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта".

По его словам, единственное нововведение, которое пока приняло правительство - это запрет на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты меньше 80% сотрудников.

"В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - сказал изданию главный санитарный врач.

Напомним, две области Украины демонстрируют плохие показатели по госпитализациям с COVID-19.

Отметим, более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса.

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Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"