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У МОЗ сказали, чи будуть переглядати умови карантину в Україні

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 09:12
У МОЗ сказали, чи будуть переглядати умови карантину в Україні Фото: в Україні не планують переглядати умови карантину в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Додаткові обмеження всередині України Кабмін поки не планує вводити. Карантинні норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус.

Про це сказав у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін, йдеться в матеріалі "Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта".

За його словами, єдине нововведення, яке поки прийняв уряд - це заборона на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше 80% співробітників.

"У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Поки рано говорити про конкретні умови, але ми точно будемо розглядати можливість часткового ослаблення обмежень для вакцинованого населення", - сказав виданню головний санітарний лікар.

Нагадаємо, дві області України демонструють погані показники щодо госпіталізацій з COVID-19.

Зазначимо, понад 2 млн українців завершили вакцинацію від коронавірусу.

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