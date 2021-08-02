У МОЗ сказали, чи будуть переглядати умови карантину в Україні

Додаткові обмеження всередині України Кабмін поки не планує вводити. Карантинні норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус.

Про це сказав у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін, йдеться в матеріалі " Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта" .

За його словами, єдине нововведення, яке поки прийняв уряд - це заборона на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше 80% співробітників.

"У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Поки рано говорити про конкретні умови, але ми точно будемо розглядати можливість часткового ослаблення обмежень для вакцинованого населення", - сказав виданню головний санітарний лікар.