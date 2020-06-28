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В Минздраве разъяснили, когда нужно носить маски на пляже

Новости » Общество     28.06.2020 - 10:46
В Минздраве разъяснили, когда нужно носить маски на пляже
Фото: люди на пляже (РБК-Украина)

Вообще носить маску на воздухе нет необходимости

В Минздраве заявили, что главной рекомендацией относительно карантинных ограничений на пляже является соблюдение социальной дистанции. Маски нужно надевать, когда находитесь в большом скоплении людей.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что вообще носить маску на воздухе нет необходимости.

Добавим, что на пляжах шезлонги, то есть места между гражданами, должны быть не менее полутора метров друг от друга.

Должны следить за соблюдением карантинных мер органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

Кроме того, с 22 июня запрещено осуществление розничной стихийной торговли на пляжах Одессы и рекреационных зонах.

Напомним, в Одесской области морская вода на трети исследованных пляжей не соответствует санитарно-микробиологической норме.

Ранее сообщалось, в Киеве открыли 12 пляжей для отдыха и купания после нескольких переносов из-за сложной эпидемической ситуации.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины пляжмаска
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