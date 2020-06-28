У МОЗ роз'яснили, коли потрібно носити маски на пляжі

Фото: люди на пляжі (РБК-Україна)

Взагалі носити маску на повітрі немає потреби

У МОЗ заявили, що головною рекомендацією щодо карантинних обмежень на пляжі є дотримання соціальної дистанції. Маски одягати потрібно, коли знаходитесь у великому скупченні людей.

Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Він зазначив, що взагалі носити маску на повітрі немає потреби.

Додамо, що на пляжах шезлонги, тобто місця між громадянами, повинні бути не менше, ніж півтора метра один від одного.

Повинні стежити за дотриманням карантинних заходів органи місцевого самоврядування разом з Держпродспоживслужбою.

Крім того, з 22 червня заборонено здійснення роздрібної стихійної торгівлі на пляжах Одеси та рекреаційних зонах.

Нагадаємо, в Одеській області морська вода на третині досліджених пляжів не відповідає санітарно-мікробіологічній нормі.

Раніше повідомлялось, у Києві відкрили 12 пляжів для відпочинку та купання після декількох перенесень через складну епідемічну ситуацію.

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Автор: Анастасия Рокитна