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В Минздраве разъяснили, как действовать беременным с подозрением на COVID-19

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 00:07
В Минздраве разъяснили, как действовать беременным с подозрением на COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В министерстве считают, что беременные женщины не в зоне риска

Беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусной инфекции COVID-19, чем другие люди. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, и проч.

"Пока зафиксированы только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатального, інтранатального передачи или заражения через генитальные жидкости", - заверили в Центре.

Женщине с симптомами COVID-19 рекомендуют самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом.

"Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом... Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты (СИЗ)", - добавили в ЦОС.

Напомним, по состоянию на вечер 15 апреля в Херсонской области подтвердили лабораторно три новых случая коронавируса.

Добавим, что в Украине заражены коронавирусом 3764 человека по состояниюна 15 апреля. За последние сутки зафиксировано 392 новых случаев инфицирования и десять смертей от COVID-19.

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