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В Минздраве рассказали, где зафиксировано наибольшее число новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 10:17
В Минздраве рассказали, где зафиксировано наибольшее число новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Больше всего новых случаев зафиксировано в столице и трех областях

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, наибольшее количество зафиксировано в Киеве - 66 случаев инфицирования.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 66, а также в Черновицкой - 56, Ровенской областях - 52, а также во Львовской области - 45", - заявил Степанов.

Напомним, при этом за последние сутки в трех областях Украины не подтвердили ни одного нового случая коронавирусной болезни. Так, новых случаев нет в Сумской, Донецкой и Луганской областях. Сутками ранее в Донецкой и Черниговской областях также не было обнаружено новых случаев коронавируса.

Как писало РБК-Украина, за время пандемии от коронавируса в Украине умерли 408 человек, 17 из них - за последние сутки.

Напомним, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантинных ограничений. Ослабление будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус
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