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У МОЗ розповіли, де зафіксовано найбільше число нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 10:16
У МОЗ розповіли, де зафіксовано найбільше число нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найбільше нових випадків зафіксовано у столиці і трьох областях

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Києві, Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, найбільша кількість зафіксована у Києві - 66 випадків інфікування.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Києві - 66, а також у Чернівецькій - 56, Рівненській областях - 52, а також у Львівській області - 45", - заявив Степанов.

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Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус
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