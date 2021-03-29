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В Минздраве рассказали, смогут ли незаписанные на вакцинацию получить прививку

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 10:13
В Минздраве рассказали, смогут ли незаписанные на вакцинацию получить прививку Фото: незаписанные на вакцинацию смогут получить прививку (пресс-служба КГГА)
Автор: Андрей Василюк

Те, кто не записался на вакцинацию от коронавируса, смогут получить прививку, когда наступит их очередь, в соответствии с этапами вакцинации населения в Украине. Но для ускорения получения прививки в Минздраве советуют все же записаться.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.

"Если вы не записались (на вакцинацию - ред.), или провакцинируют ли вас, когда подойдет ваша очередь, и надо ли будет вам делать дополнительные действия? Отвечаю - нет", - сказал Кучер, отметив, что отсутствие записи не является ограничением для получения прививки.

"Но я бы советовал для того, чтобы ускорить этот процесс, быть в этом соответствующем списке. Для того, чтобы мы могли планировать и с вами связаться, когда этот этап наступит", - подчеркнул заместитель министра.

С начала кампании вакцинации первую дозу прививки получили 198 464 человека, вторую дозу - 1. По состоянию на 28 марта в очередь на вакцинацию записались 364 104 человека.

В Украине за минувшие сутки сделали 1585 прививок от коронавируса. При этом сразу в четырех регионах не привили ни одного человека - в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях.

Напомним, за субботу в Украине привили от COVID свыше 4,5 тысячи человек.

Также добавим, что за вчера в стране подтвердили 8346 новых случаев COVID-19.

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