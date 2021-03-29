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У МОЗ розповіли, чи зможуть не записані на вакцинацію отримати щеплення

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 10:13
У МОЗ розповіли, чи зможуть не записані на вакцинацію отримати щеплення Фото: Не записані на вакцинацію зможуть отримати щеплення (прес-служба КМДА)
Автор: Андрій Василюк

Ті, хто не записався на вакцинацію від коронавірусу, зможуть отримати щеплення, коли настане їхня черга, згідно з етапами вакцинації населення в Україні. Але для пришвидшення отримання щеплення у МОЗі радять все ж таки записатися.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер.

"Якщо ви не записалися (на вакцинацію ред.), чи провакцинують вас, коли підійде ваша черга, і чи треба буде вам робити додаткові дії? Відповідаю - ні", - сказав Кучер, зазначивши, що відсутність запису не є обмеженням для отримання щеплення.

"Але я би радив для того, щоб пришвидшити цей процес бути в цьому відповідному списку. Для того, щоб ми могли планувати і з вами зв'язатись, коли цей етап настане", - наголосив заступник міністра.

З початку кампанії вакцинації першу дозу щеплення отримали 198 464 людини, другу дозу - 1. Станом на 28 березня в чергу на вакцинацію записалися 364 104 людини.

В Україні за минулу добу зробили 1585 щеплень від коронавірусу. При цьому відразу в чотирьох регіонах не прищепили жодної людини - в Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях.

Нагадаємо, за суботу в Україні прищепили від COVID понад 4,5 тисячі осіб.

Також додамо, що за вчора в країні підтвердили 8346 нових випадків COVID-19.

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