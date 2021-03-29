У МОЗ розповіли, чи зможуть не записані на вакцинацію отримати щеплення
Ті, хто не записався на вакцинацію від коронавірусу, зможуть отримати щеплення, коли настане їхня черга, згідно з етапами вакцинації населення в Україні. Але для пришвидшення отримання щеплення у МОЗі радять все ж таки записатися.
Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер.
"Якщо ви не записалися (на вакцинацію ред.), чи провакцинують вас, коли підійде ваша черга, і чи треба буде вам робити додаткові дії? Відповідаю - ні", - сказав Кучер, зазначивши, що відсутність запису не є обмеженням для отримання щеплення.
"Але я би радив для того, щоб пришвидшити цей процес бути в цьому відповідному списку. Для того, щоб ми могли планувати і з вами зв'язатись, коли цей етап настане", - наголосив заступник міністра.
З початку кампанії вакцинації першу дозу щеплення отримали 198 464 людини, другу дозу - 1. Станом на 28 березня в чергу на вакцинацію записалися 364 104 людини.
В Україні за минулу добу зробили 1585 щеплень від коронавірусу. При цьому відразу в чотирьох регіонах не прищепили жодної людини - в Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях.
Нагадаємо, за суботу в Україні прищепили від COVID понад 4,5 тисячі осіб.
Також додамо, що за вчора в країні підтвердили 8346 нових випадків COVID-19.