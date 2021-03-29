У МОЗ розповіли, чи зможуть не записані на вакцинацію отримати щеплення

Ті, хто не записався на вакцинацію від коронавірусу, зможуть отримати щеплення, коли настане їхня черга, згідно з етапами вакцинації населення в Україні. Але для пришвидшення отримання щеплення у МОЗі радять все ж таки записатися.

"Якщо ви не записалися (на вакцинацію ред.), чи провакцинують вас, коли підійде ваша черга, і чи треба буде вам робити додаткові дії? Відповідаю - ні", - сказав Кучер, зазначивши, що відсутність запису не є обмеженням для отримання щеплення.

"Але я би радив для того, щоб пришвидшити цей процес бути в цьому відповідному списку. Для того, щоб ми могли планувати і з вами зв'язатись, коли цей етап настане", - наголосив заступник міністра.