В Минздраве рассказали о повышении зарплат семейных врачей по результатам медреформы

Зарплаты семейных врачей выросли почти вдвое

Украинские семейные врачи, которые подписали декларации со своими пациентами и начали работать по системе "деньги идут за пациентом", получили в июле повышенные зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на сегодня в 161 медицинское учреждение первичной медицинской помощи поступило 255,3 млн гривен от Национальной службы здоровья Украины. Деньги перечислены в соответствии с тарифами на медицинское обслуживание пациентов.

"Отныне размер вознаграждения больше не привязан к бюджетной сетки. Решение о планировании бюджета и повышение заработных плат на местах принимаются коллективами медицинских учреждений. Уровень зарплаты может зависеть от количества деклараций, которые подписал врач с пациентами, или других показателей", - отметили в Минздраве.

Например, семейный доктор Центра первичной медико-санитарной помощи Селидовской городского совета в Донецкой области подписал 1800 деклараций. На сегодня его доход с 5450 гривен в июне вырос до 10504 гривен в июле.

В Ивано-Франковской области врач-педиатр Коломыйского городского центра первичной медико-санитарной помощи подписала 900 деклараций. В июне она получала 4750 гривен, в июле ее зарплата выросла почти до 8 тыс. гривен. В то же время медсестра этого медучреждения в июне получала 3 876 гривен, в июле - 6 316 гривен.

Фото: инфографика относительно уровня зарплат семейных врачей (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, к концу 2018 года количество населения, которое подпишет декларации с семейными врачами, может достичь 20 миллионов человек.