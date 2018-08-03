До кінця року половина населення України підпише декларації з сімейними лікарями, - Гройсман

На сьогодні вже 14 млн українців підписали декларації з сімейними лікарями

До кінця 2018 року кількість населення, яке підпише декларації з сімейними лікарями, може сягнути 20 мільйонів людей. Що становить половину населення країни. Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у ході зустрічі з керівниками Міністерства охорони здоров'я та Мінфіну, передає "Урядовий портал".

На сьогодні, за даними МОЗ, декларації підписали уже 14 млн громадян. Також майже 500 медзакладів підписали договори з Національною службою здоров’я, яка контролює якість послуг та направляє фінансування до лікарень та до конкретного лікаря.

"Дані дуже оптимістичні. Кількість тих, хто розуміє цінність змін, буде збільшуватися. До кінця року можемо вийти на 20 мільйонів декларацій. Це майже половина населення. Люди відчують нову якість системи охорони здоров’я, - наголосив Гройсман.

Він додав, що ті лікарі, котрі вже мають велику кількість пацієнтів, отримали в липні вдвічі, а подекуди й втричі вищі зарплати за ті, які отримували в червні.

"Приміром, сімейний лікар КНП "Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги" (Одеська область) отримувала в червні близько 6 тис. гривень, а в липні - вже понад 16 тис. гривень. Кількість пацієнтів, які обрали її своїм лікарем, перевищила 1700 осіб", - повідомили у Кабміні.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 27 липня 2018 року, МОЗ в найближчі п'ять років має намір реформувати нинішню систему атестації лікарів, замінивши її індивідуальними ліцензіями. Передбачається, що кожні три роки лікарі будуть підтверджувати відповідність ліцензійним вимогам і продовжувати термін дії ліцензії на медичну практику.