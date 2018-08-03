У МОЗ розповіли про підвищення зарплат сімейних лікарів за результатами медреформи

Зарплати сімейних лікарів зросли майже вдвічі

Українські сімейні лікарі, котрі підписали декларації зі своїми пацієнтами та почали працювати за системою "гроші йдуть за пацієнтом", отримали у липні підвищені зарплати. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що на сьогодні у 161 медичний заклад первинної медичної допомоги надійшло 255,3 млн гривень від Національної служби здоров'я України. Гроші перераховані згідно з тарифами на медичне обслуговування пацієнтів.

"Відтепер розмір винагороди більше не прив'язаний до бюджетної сітки. Рішення про планування бюджету та підвищення заробітних плат на місцях ухвалюються колективами медичних закладів. Рівень зарплатні може залежати від кількості декларацій, які підписав лікар з пацієнтами, або інших показників", - зазначили в МОЗ.

Наприклад, сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради у Донецькій області підписав 1800 декларацій. На сьогодні його дохід з 5450 гривень в червні зріс до 10504 гривень у липні.

В Івано-Франківській області лікар-педіатр Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги підписала 900 декларацій. У червні вона отримувала 4750 гривень, у липні її зарплата зросла майже до 8 тис. гривень. У той же час медсестра цього медзакладу в червні отримувала 3 876 гривень, в липні - 6 316 гривень.

Фото: інфографіка щодо рівня зарплат сімейних лікарів (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, до кінця 2018 року кількість населення, яке підпише декларації з сімейними лікарями, може сягнути 20 мільйонів людей.