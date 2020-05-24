В Минздраве рассказали, когда пенсионеры смогут выйти на работу

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Людям возрастной категории 60+ рекомендуют оставаться на максимальной самоизоляции

В Министерстве здравоохранения призывают людей, старших 60 лет, продолжать самоизоляцию, несмотря на ослабление карантина. Такие люди находятся в группе риска.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве отметили, что работающим пенсионерам, которым более 60 лет, стоит оставаться дома.

"Что касается наших граждан, которые старше 60 лет. Это люди, которые входят, прежде всего, в группу риска. Забота о здоровье таких граждан говорит о том, что мы рекомендуем и подчеркиваем, что им надо находиться максимально в самоизоляции", - заявил Степанов в ответ на вопрос о возможности их выхода на работу на фоне смягчения карантина в Украине.

Степанов также отметил, что среди умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, больше всего людей как раз в возрастной категории 60+.

"Если посмотреть на нашу печальную статистику летальных случаев, то более 70% из них - именно люди, которые старше 60 лет. Мы рекомендуем им находиться в самоизоляции, пока есть распространения коронавируса", - резюмировал глава Минздрава.

Ранее в Минздраве рекомендовали отстранить от офисной работы сотрудников, находящихся в группе риска.

Кроме того, в Минобразования рассказали, как будут работать пожилые педагоги, которые входят в группу риска.

Также сообщалось, что людям из группы риска тест на антитела будут делать в обязательном порядке.

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Автор: Роман Калиниченко