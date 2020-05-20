Проверка температуры и отстранение лиц из группы риска: новые требования к работе офисов

Фото: работа в офисе (freepik.com)

Каждые 2 часа офисы необходимо проветривать

Министерство здравоохранения опубликовало правила работы офисов во время карантина в Украине. Минздрав рекомендует отстранить от офисной работы работников, находящихся в группе риска к коронавирусу.

Об этом сообщает верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно новым правилам, все офисы должны быть обеспечены жидким мылом, антисептиками и бумажными полотенцами, а на входе в офисное помещение собственник должен организовать место для обработки рук антисептиком. Также на входе должна быть разметка в 1,5 метра. Каждые 2 часа в офисе должны проводиться влажная уборка и проветривание.

Кроме того, владельцам рекомендуется отстранить от офисной работы на время карантина лиц пожилого возраста, которые находятся в зоне риска.

Офисные работники перед началом работы должны проходить обязательный температурный скрининг, а также обязаны использовать маски в помещении. Работники должны регулярно мыть руки жидким мылом и дезинфицировать их. Также работникам необходимо избегать контактов с людьми, которые имеют симптомы респираторных заболеваний.

Гости и посетители офисов пропускаются только при предварительной записи, а также должны обязательно иметь средства индивидуальной защиты. В зонах ожидания дистанция между посетителями не должна быть меньше 1,5 метра, а на одного человека отводится 10 квадратных метров.

Напомним, на заседании 20 мая Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 22 июня. При этом правительство одобрило некоторые послабления карантина. Постановление о продлении будет доработано и опубликовано 21 мая.

Автор: Дмитрий Левицкий