В Минздраве рассказали, как организовать безопасное обучение в школах в условиях пандемии

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для учеников и педагогов относительно безопасного пребывания в школе в условиях пандемии COVID-19.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.
"В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавирусной болезни среди детей. Чтобы не стать частью статистики, крайне важно соблюдать основные правила безопасности в учебных заведениях". - говорится в сообщении.
Напомним, что с 20 сентября будут действовать новые правила карантина в Украине. В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать учебные заведения.