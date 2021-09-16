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Как будут работать школы с 20 сентября: объяснение МОН

Новина українською →
Украина , Четверг 16 сентября 2021 13:28
Как будут работать школы с 20 сентября: объяснение МОН Фото: в Минобразования сообщили, чк будут работать учебные заведения с 20 сентября ()
Автор: Тиберий Юрик

В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать школы с 20 сентября, когда в Украине начнут действовать новые правила карантина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Желтая" зона

Посещение школ будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата.

Сертификат может подтверждать:

  • вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозної вакцины (желтые сертификаты);
  • вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозної или дводозної вакцины (зеленые сертификаты);
  • отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
  • выздоровление лица от коронавируса.

"Красная" зона

Учебные заведения можно будет посещать, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, международный, внутренний или иностранный сертификат.

Сертификат может подтверждать:

  • вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозної или дводозної вакцины (зеленые сертификаты);
  • отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
  • выздоровление лица от коронавируса.

Напомним, в материале РБК-Украина "Карантин по-новому. Куда не пустят без прививки: ответы на главные вопросы"вы можете узнать о правилах нового карантина.

правила нового карантина вы можете узнать в материале

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