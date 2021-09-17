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У МОЗ розповіли, як організувати безпечне навчання у школах в умовах пандемії

Автор: Тіберій Юрик

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало рекомендації для учнів і педагогів щодо безпечного перебування у школі в умовах пандемії COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

"В Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби серед дітей. Щоб не стати частиною статистики, вкрай важливо дотримуватись основних правил безпеки в закладах освіти". - йдеться в повідомленні.

Рекомендації щодо безпечного перебування у школах:

  • вхід до приміщень закладу можливий за умови використання засобів індивідульного захисту;
  • використовувати засоби індивідульного захисту у процесі спілкуванння між собою;
  • рекомендовано використовувати захисний щиток на уроках/лекціях;
  • за можливості організувати навчання на свіжому повітрі;
  • у разі появи перших симптомів захворювання самоізолюватися та звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, що з 20 вересня діятимуть нові правила карантину в Україні. У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть навчальні заклади.

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