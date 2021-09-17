У МОЗ розповіли, як організувати безпечне навчання у школах в умовах пандемії

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало рекомендації для учнів і педагогів щодо безпечного перебування у школі в умовах пандемії COVID-19.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.
"В Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби серед дітей. Щоб не стати частиною статистики, вкрай важливо дотримуватись основних правил безпеки в закладах освіти". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що з 20 вересня діятимуть нові правила карантину в Україні. У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть навчальні заклади.