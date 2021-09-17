У МОЗ розповіли, як організувати безпечне навчання у школах в умовах пандемії
Фото: МОЗ опубліковало рекомендації щодо безпечного перебування в школах (Getty Images)
Міністерство охорони здоров’я України опублікувало рекомендації для учнів і педагогів щодо безпечного перебування у школі в умовах пандемії COVID-19.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.
"В Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби серед дітей. Щоб не стати частиною статистики, вкрай важливо дотримуватись основних правил безпеки в закладах освіти". - йдеться в повідомленні.
Рекомендації щодо безпечного перебування у школах:
- вхід до приміщень закладу можливий за умови використання засобів індивідульного захисту;
- використовувати засоби індивідульного захисту у процесі спілкуванння між собою;
- рекомендовано використовувати захисний щиток на уроках/лекціях;
- за можливості організувати навчання на свіжому повітрі;
- у разі появи перших симптомів захворювання самоізолюватися та звернутися по медичну допомогу.
Нагадаємо, що з 20 вересня діятимуть нові правила карантину в Україні. У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть навчальні заклади.