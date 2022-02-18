В Минздраве рассказали, можно ли стать донором крови после COVID-вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что вакцинация не влияет на возможность стать донором крови. Однако донацию можно сделать только спустя 3 суток после прививки.

По словам главы Минздрава, если человек в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг, прошел соответствующее медицинское обследование, то он можете стать донором крови и спасти жизнь. Ляшко также отметил, что COVID-вакцинация не является противопоказанием для сдачи крови.

"Если вы получили прививку против COVID-19, следует подождать по меньшей мере 3 суток и после этого можно делать донацию крови", - пояснил он.

По словам Ляшко донорами не могут быть люди с:

активными или прошлыми серьезными сердечно-сосудистыми болезнями,

заболеваниями центральной нервной системы,

болезнями мочеполовой системы, гематологическими, иммунологическими, желудочно-кишечными и онкологическими заболеваниями,

люди, у которых есть патологическая склонность к кровотечениям,

люди больные гепатитами В и С и ВИЧ-инфекцией.

Он подчеркнул, что после других инфекционных болезней потенциальные доноры отстраняются не менее чем на две недели после даты полного клинического выздоровления. Однако для некоторых инфекций применяются и другие периоды временного отстранения, которые могут длиться и более 2 лет.