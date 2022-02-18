ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минздраве рассказали, можно ли стать донором крови после COVID-вакцинации

Новина українською →
Украина, Пятница 18 февраля 2022 10:12
В Минздраве рассказали, можно ли стать донором крови после COVID-вакцинации Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Каролина Гайдук

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что вакцинация не влияет на возможность стать донором крови. Однако донацию можно сделать только спустя 3 суток после прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По словам главы Минздрава, если человек в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг, прошел соответствующее медицинское обследование, то он можете стать донором крови и спасти жизнь. Ляшко также отметил, что COVID-вакцинация не является противопоказанием для сдачи крови.

"Если вы получили прививку против COVID-19, следует подождать по меньшей мере 3 суток и после этого можно делать донацию крови", - пояснил он.

По словам Ляшко донорами не могут быть люди с:

  • активными или прошлыми серьезными сердечно-сосудистыми болезнями,
  • заболеваниями центральной нервной системы,
  • болезнями мочеполовой системы, гематологическими, иммунологическими, желудочно-кишечными и онкологическими заболеваниями,
  • люди, у которых есть патологическая склонность к кровотечениям,
  • люди больные гепатитами В и С и ВИЧ-инфекцией.

Он подчеркнул, что после других инфекционных болезней потенциальные доноры отстраняются не менее чем на две недели после даты полного клинического выздоровления. Однако для некоторых инфекций применяются и другие периоды временного отстранения, которые могут длиться и более 2 лет.

Отметим, что в Америке пациентка вылечилась от ВИЧ. Она стала первой в мире женщиной, которая поборола эту болезнь.

Напомним, в США впервые одобрили вакцинацию для профилактики ВИЧ-инфекции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
NEWS
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти