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В США впервые одобрили вакцинацию для профилактики ВИЧ-инфекции

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США, Вторник 21 декабря 2021 14:32
В США впервые одобрили вакцинацию для профилактики ВИЧ-инфекции Фото: в США впервые одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило инъекционный препарат Apretudе для профилактики ВИЧ-инфекции. Нн подойдет для подростков и взрослых с весом более 35 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт FDA.

"Сегодняшнее одобрение (препарата, - ред.) дает важный инструмент в усилиях прекращения эпидемии ВИЧ-инфекции, впервые предоставляя возможность предотвращать ВИЧ без ежедневного приема таблеток", - сказала глава отделения антивирусных препаратов Дебра Бирнкрант.

Первые две инъкции вводятся с разницей в месяц. Потом уколы делаются каждые два месяца.

Напомним, американские ученые заявили об успешном испытании мРНК вакцины от ВИЧ на животных. Ее прививали мышам и макакам.

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