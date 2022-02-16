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Первая женщина в истории. Пациентка из США вылечилась от ВИЧ

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Вашингтон, Среда 16 февраля 2022 12:15
Первая женщина в истории. Пациентка из США вылечилась от ВИЧ Фото: пациентка из США вылечилась от ВИЧ (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В США пациентка вылечилась от ВИЧ. Она стала первой в мире женщиной, которая поборола эту болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Случай выздоровления женщины является частью исследования под руководством врача Ивонны Брайсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и врача Деборы Персо из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Исследование направлено на наблюдение за 25 людьми с ВИЧ, которым пересадили стволовые клетки, взятые из пуповинной крови, для лечения рака и других серьезных состояний.

Женщина прошла редкое и опасное лечение стволовыми клетками, пересаженными от донора, который был естественно устойчив к вирусу.

Напомним, в США впервые одобрили вакцинацию для профилактики ВИЧ-инфекции.

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