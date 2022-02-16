Первая женщина в истории. Пациентка из США вылечилась от ВИЧ
Фото: пациентка из США вылечилась от ВИЧ (GettyImages)
В США пациентка вылечилась от ВИЧ. Она стала первой в мире женщиной, которая поборола эту болезнь.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Случай выздоровления женщины является частью исследования под руководством врача Ивонны Брайсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и врача Деборы Персо из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.
Исследование направлено на наблюдение за 25 людьми с ВИЧ, которым пересадили стволовые клетки, взятые из пуповинной крови, для лечения рака и других серьезных состояний.
Женщина прошла редкое и опасное лечение стволовыми клетками, пересаженными от донора, который был естественно устойчив к вирусу.