В Минздраве рассказали, кому будут делать тесты на антитела

Иммуноферментный анализ (ИФА-тестирование) на антитела будут обязательно проводить людям, которые находятся в группе риска. В частности, будут тестировать сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ИФА-тесты будут показывать, переболел ли человек коронавирусом или еще болеет.

"Это будут люди, которые имеют симптомы коронавируса, это будут люди, которые находятся в группе риска, работники Нацполиции, Нацгвардии. Мы расширяем круг контактных лиц, которые контактировали с больными. Увеличение тестирование позволит нам лучше управлять ситуацией с течением коронавирусной болезни", - заявил Степанов.

По словам министра, новый тип тестирования смогут проводить лаборатории украинских больниц.

"Мы имеем большее количество лабораторий, которые могут устанавливать ИФА-тестирование. Это лаборатории установлены в наших больницах. Да, у нас есть несколько производителей. Конечно, мы будем выбирать тестирование тех производителей, которые верифицированы и подтверждены или Европейским союзом или нашими лабораториями, что эти тесты могут использоваться на территории Украины за государственные средства", - добавил Степанов.

Напомним, в рамках борьбы с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения планирует внедрить массовое тестирование на антитела. Предполагается, что ИФА-диагностика начнется уже со следующей недели.

Также сообщалось, что Минздрав планирует, в частности, использовать тесты украинского производства.