У МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла

Імуноферментний аналіз (ІФА-тестування) на антитіла будуть обов’язково проводити людям, які знаходяться у групі ризику. Зокрема, тестувати будуть працівників Національної поліції та Нацгвардії.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ІФА-тести показуватимуть чи людина вже перехворіла коронавірусом чи ще хворіє.

"Це будуть люди, які мають симптоми коронавірусу, це будуть люди, які знаходяться в групі ризику, працівники Нацполіції, Нацгвардії. Ми розширяємо коло контактних осіб, які контактували з хворими. Збільшення тестування дозволить нам краще керувати ситуацією з перебігом коронавірусної хвороби", - заявив Степанов.

За словами міністра, новий тип тестування зможуть проводити лабораторії українських лікарень.

"Ми маємо більшу кількість лабораторій, які можуть встановлювати ІФА-тестування. Це лабораторії встановлені в наших лікарнях. Так, в нас є декілька виробників. Звісно, ми будемо обирати тестування тих виробників, які верифіковані і підтверджені або Європейським союзом або нашими лабораторіями, що ці тести можуть використовуватись на території України за державні кошти", - додав Степанов.

Нагадаємо, в рамках боротьби з коронавірусом в Україні Міністерство охорони здоров'я планує запровадити масове тестування на антитіла. Передбачається, що ІФА-діагностика розпочнеться вже з наступного тижня.

Також повідомлялося, що Мінохоронздоров'я планує, зокрема, використовувати тести українського виробництва.