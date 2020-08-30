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В Минздраве рассказали, при каких условиях школы перейдут на смешанное обучение

Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каких условиях школы перейдут на смешанное обучение. Речь идет об обучении непосредственно в школе, а также дистанционно.

Об этом глава Минздрава сказал на брифинге 30 августа.

Он отметил, что, согласно рекомендациям Минздрава, прекращается обучение в школе и она переходит на дистанционное обучение исключительно в случае нахождения в "красной" зоне эпидемиологической опасности.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы - и дистанционное и непосредственно стационарная в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы", - сообщил Степнов.

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Глава Минздрава добавил, что переход на полностью дистанционное обучение возможен лишь в случае нахождения района или города в "красной" зоне.

"Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе - это исключительно, когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - заявил министр.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали об условиях посещения детских садов с сентября.

Кроме этого, ранее были опубликованы новые карантинные требования для школ с 1 сентября.

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