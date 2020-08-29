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В Минздраве рассказали условия посещения детских садов с сентября

Киев, Суббота 29 августа 2020 10:28
В Минздраве рассказали условия посещения детских садов с сентября
Фото: дети в детсаду (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких условиях дети, воспитатели и родители будут посещать детские сады с сентября. По его словам, для детей все противоэпидемиологические мероприятия должны быть организованы в игровой форме.

Об этом Степанов сказал на брифинге 29 августа.

Среди прочего, родителям будет запрещено входить в здание детского сада.

"Перед началом смены должен быть обязательный температурный скрининг работников учреждения. Воспитатели будут принимать детей от родителей на территории учреждения, но за пределами здания. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками", - объяснил глава Минздрава.

Он отметил, что для детей все противоэпидемиологические мероприятия должны быть организованы в игровой форме. При этом будет действовать ряд запретов во время учебного процесса.

"Запрещается использовать многоразовые тканевые полотенца и использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Заходить внутрь помещения в уличной обуви. Запрещается проведение массовых мероприятий и родительских собраний", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее были опубликованы новые карантинные требования для школ с 1 сентября.

Также РБК-Украина писало, что глава правительства Денис Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.

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