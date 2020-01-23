В Минздраве рассказали об инкубационном периоде китайского вируса

Инкубационный период смертельного китайского коронавируса составляет от 2 до 12 суток. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по защищенности Украины от вируса, обнаруженного в Китае, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, уже второй месяц болезнь стремительно распространяется.

"В целом все это произошло в период между 8 декабря 2019 года и по сегодняшний день. То есть, мы имеем второй месяц стремительного распространения болезни. Что нам известно - что инкубационный период от момента контакта до появления первых симптомов болезни в среднем от 2 до 12 суток. И это именно та проблема, с которой мы встречаемся, когда надо делать реагирование на эту болезнь, то есть на профилактику", - сказал Ляшко.

Напомним, исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая. Он подчеркнул, что в Украине нет прямого авиасообщения с Уханем, однако есть с другими городами Китая.

Как писало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами КНР.

Подчеркнем также, число заболевших коронавирусом в Китае возросло до 631 человека.