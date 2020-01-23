У МОЗ розповіли про інкубаційний період китайського вірусу

Інкубаційний період смертельного китайського коронавірусу сягає від 2 до 12 діб. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу щодо захищеності України від вірусу, виявленого у Китаї, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уже другий місяць хвороба стрімко поширюється.

“Загалом усе це відбулося у період між 8 грудня 2019 року і по сьогоднішній день. Тобто, ми маємо другий місяць стрімкого поширення хвороби. Що нам відомо - що інкубаційний період від моменту контакту до появи перших симптомів хвороби в середньому від 2 до 12 діб. І це саме та проблема, з якою ми зустрічаємось, коли треба робити реагування на цю хворобу, тобто на профілактику”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин повідомив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" через коронавірус з Китаю. Він підкреслив, що в Україні немає прямого авіасполучення з Уханем, проте є з іншими містами Китаю.

Як писало РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливість поширення коронавірусу 2019 nCoV нового типу за межами КНР.

Підкреслимо також, число захворілих на коронавірус у Китаї зросло до 631 людини.