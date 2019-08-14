В МОН рассказали, будут ли принимать детей без прививок в школы и садики

Руководство учебных заведений имеет право требовать от родителей информацию, сделаны ли ребенку прививки согласно Национального календаря прививок. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на прес-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Гриневич, медицинский работник в учебном заведении может порекомендовать, где сделать прививки.

"Если это их (родителей - ред.) мировоззренческая позиция и они категорически отказываются от прививок, то в этом случае они могут написать заявление на индивидуальную или дистанционную форму обучения", - сказала министр.

Гриневич призвала родителей не ставить ребенка в условия, "когда он будет избегать социализации и нормального обучения только из-за позиции, которая не вполне обоснована и может стать угрозой и здоровью ребенка".

Как сообщало РБК-Украина, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем.

Напомним, 29 июля в Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка. По данным Минздрава, уровень вакцинации против дифтерии достаточно низкий. Министерство планирует достичь уровня вакцинации в 95%.