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В МОН рассказали, будут ли принимать детей без прививок в школы и садики

Новости » Общество   

Детям без прививок могут предложить дистанционную форму обучения

Руководство учебных заведений имеет право требовать от родителей информацию, сделаны ли ребенку прививки согласно Национального календаря прививок. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на прес-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Гриневич, медицинский работник в учебном заведении может порекомендовать, где сделать прививки.

"Если это их (родителей - ред.) мировоззренческая позиция и они категорически отказываются от прививок, то в этом случае они могут написать заявление на индивидуальную или дистанционную форму обучения", - сказала министр.

Гриневич призвала родителей не ставить ребенка в условия, "когда он будет избегать социализации и нормального обучения только из-за позиции, которая не вполне обоснована и может стать угрозой и здоровью ребенка".

Как сообщало РБК-Украина, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем.

Напомним, 29 июля в Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка. По данным Минздрава, уровень вакцинации против дифтерии достаточно низкий. Министерство планирует достичь уровня вакцинации в 95%.

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