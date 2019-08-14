У МОН розповіли, чи братимуть дітей без щеплень до шкіл та садочків

Керівництво навчальних закладів має право вимагати від батьків інформацію, чи дитина отримала щеплення відповідно до Національного календаря щеплень. Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Гриневич, медичний працівник в навчальному закладі може порекомендувати, де зробити щеплення.

"Якщо це їхня (батьків, - ред.) світоглядна позиція і вони категорично відмовляються від щеплення, то в цьому випадку вони можуть написати заяву на індивідуальну чи дистанційну форму навчання", - сказала міністр.

Гриневич закликала батьків не ставити дитину в умови, "коли вона буде уникати соціалізації і нормального навчання тільки через позицію, яка не цілком обґрунтована і може стати загрозою і здоров'ю дитини".

Як повідомляло РБК-Україна, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень, передбачених календарем.

Нагадаємо, 29 липня в Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії і правця. За даними МОЗ, рівень вакцинації проти дифтерії досить низький. Міністерство планує досягти рівня вакцинації в 95%.