Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
На сегодняшнем совещании в офисе президента Владимира Зеленского глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о задолженности перед врачами за апрель-май. Глава государства пригрозил увольнениями.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства потребовал персональной ответственности чиновников за невыплаты заработных плат врачам, вплоть до увольнения.
Зеленский поставил Ляшко и премьер-министру Денису Шмыгалю задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.
Напомним, в марте 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что минимальная зарплата врачей будет начинаться с 23 тысяч гривен. Он это называл "своей принципиальной позицией".
Добавим, как писал Styler, врач клинической больницы им. И. В. Мечникова рассказал, сколько получают медики в COVID-отделениях.