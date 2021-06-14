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Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 15:10
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На сегодняшнем совещании в офисе президента Владимира Зеленского глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о задолженности перед врачами за апрель-май. Глава государства пригрозил увольнениями.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства потребовал персональной ответственности чиновников за невыплаты заработных плат врачам, вплоть до увольнения.

Зеленский поставил Ляшко и премьер-министру Денису Шмыгалю задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.

Напомним, в марте 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что минимальная зарплата врачей будет начинаться с 23 тысяч гривен. Он это называл "своей принципиальной позицией".

Добавим, как писал Styler, врач клинической больницы им. И. В. Мечникова рассказал, сколько получают медики в COVID-отделениях.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленский увольнение задолженность зарплата чиновники врачи
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Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
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