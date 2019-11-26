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В МОЗ прокоментували звільнення голови Нацслужби здоров’я

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 01:22
В МОЗ прокоментували звільнення голови Нацслужби здоров’я
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Скалецька подякувала Петренку за роботу в НСЗУ

В Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) прокоментували звільнення з посади голови Нацслужби здоров’я Олега Петренко. Про це повідомила голова міністерства Зоряна Скалецька в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"І побудова НСЗУ, вона була досить необхідною на сьогодні. В тому числі те, що було зроблено Олегом Петренком для того, щоб НСЗУ була створена як нова структура в Україні по контрактуванню закладів. Тому я дуже вдячна за те, що він зробив", - повідомила Скалецька

Міністр також пояснила, що між МОЗ та НСЗУ наразі немає розбіжностей у питанні проведення медичної реформи.

"Я переконана, що 260 людей, які є в Нацслужбі здоров'я та вся команда, котра займаласьнаписанням документів, які необхідно прийняти; обрахунками, які лягають в основу багатьох рішень, які потрібно прийняти уряду; Я сподіваюсь, що та команда яка сьогодні залишається, будуть продовжувати. І на цьому тижні в уряді стоїть задача затвердити програму медичних гарантій, що ми і зробимо", - додала вона.

Нагадаємо, голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко написав заяву про звільнення.

РБК-Україна писало, що 28 травня минулого року Кабмін призначив заступника генерального директора з питань стратегічного розвитку ТОВ Isida-IVF Олега Петренко головою Національної служби здоров'я.

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