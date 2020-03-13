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В Минздраве пригрозили санкциями спекулянтам, которые продают маски по завышенным ценам

Новости » Общество     13.03.2020 - 01:58
В Минздраве пригрозили санкциями спекулянтам, которые продают маски по завышенным ценам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Цены на маски будут проверены

Председатель правительства поручил антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты на фоне борьбы с распространением коронавируса в Украине. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Заместитель министра здравоохранения ответил на вопрос, будет ли реагировать правительство на ценовые спекуляции из-за распространения короновируса.

"Сейчас есть поручение премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействия заболеванию короновирусной инфекцией", - заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что из-за спекуляции с ценами на маски в Кабмине уже провели совещание с представителями антимонопольного комитета. По его словам, спекулянты, которые продавали маски по завышенным ценам могут быть привлечены к ответственности.

"Мы уже проводили с ними оперативную рабочую встречу. Если будут такие факты установлены, то будут и определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравохранения предупредили, что за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса угрожает уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Японии скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения спекулятивной прибыли будут наказываться тюремным заключением.

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