В Минздраве рассказали, сколько средств направлено на борьбу с короновирусом

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

На борьбу с коронавирусом уже выделили около 200 млн гривен

Кабмин постоянно направляет средства на особые меры ради предотвращения распространения короновируса на территории Украины. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из бюджета выделяются не только 100 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты для пополнения госрезерва.

"Давайте говорить правду, это последнее решение о выделение 100 миллионов гривен, - ред.), которое принято на последнем заседании Кабинета министров. Перед этим было выделено еще 67 миллионов гривен на закупку тест-систем. Плюс, буквально на днях министерство финансов сделало перепрофилирования в пределах бюджета на 28 миллионов. Мы уже его перепрофилировали, отдали лабораториям для закупки реактивов. Поэтому вопрос - постоянно выделяются. Плюс, каждая область страны имеет свой резервный фонд. Из них постоянно выделяются (средства - ред.) и проводятся закупки и средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования", - сообщил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Министерство здравохранения Украины закупило экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят протестировать более 90 тысяч человек.

Напомним, 11 марта украинское правительство ввело карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.