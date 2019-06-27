В Минздраве презентовали автомобили "скорой", которые будут закуплены для Киева и 5 областей

Фото: автомобили скорой помощи (из открытых источнкиов)

Центры экстренной медицины призвали Минздрав оснастить автомобили “скорой” современным оборудованием

В Минздраве прошло второе рабочее совещание по подготовке к тендеру на закупку автомобилей скорой помощи с участием производителей спецавтомобилей и представителей региональных центров экстренной медицины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также во дворе Минздрава четыре производителя презентовали свои “скорые”. Компания ООО “Бриорсон Моторс” представила спецавто на базе шасси Hyundai Н350, ООО “ВиДи Юникомерс” - на базе Ford Transit, ООО “АиС” - на базе Renault Master, ООО “Автоспецпром” - на базе Peugeot.

Представители центров экстренной медицины попросили экспертов Минздрава при разработке тендерной документации предусмотреть, чтобы все медоборудование было сертифицировано в соответствии с ДСТУ. Также в связи с внедрением новых протоколов оказания помощи, представители регионов попросили укомплектовать “скорые” аппаратами искусственной вентиляции легких, капнографами и аппаратами ЭКГ с телеметрическим модулем для передачи данных и получения удаленного заключения.

Кроме того, представители регионов потребовали обеспечить бригады “скорой” комфортными условиями для безопасной езды. В частности, оснастить автомобили подогревом зеркал и лобового стекла, парктроником, кондиционером, полноценным освещением в салоне.

Напомним, согласно постановлению Кабмина от 22 мая 2019 года №425 “Некоторые вопросы реализации пилотного проекта относительно развития системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и г. Киеве и создания оперативно-диспетчерских служб” в указанных выше областях и столице за счет субвенции на условиях софинансирования с местными бюджетами (не менее 25% из местных бюджетов) до конца 2019 года должны быть закуплены автомобили скорой помощи.